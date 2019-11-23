Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik!
Önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Bebek'te görüntülenen Ezgi Mola evlilik sorusuna şaşırtan yanıt verdi.
Ezgi Mola uzun süren yalnızlığına Aralık 2018’de Mustafa Aksakallı ile nokta koymuştu. 36 yaşındaki oyuncu önceki akşam sevgilisi ile Bebek’teydi.
Oyuncu, “Evlilik planınız var mı?” sorusuna “Aaa! Biz üç ay önce sessiz sedasız evlendik bile” yanıtını verdi.
'YAKINDA EZGİ’İN BİR SÜRPRİZİ VAR'
Sonra gülerek ekledi: “Şaka şaka!”
Mustafa Aksakallı da “Yakında Ezgi’in bir sürprizi var” diye konuştu.