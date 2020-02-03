Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos'a dava açtı

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Jeff Bezos, sevgilisinin kardeşi tarafından sıkıntılı günler geçiriyor. Bezos’un geçen yıl basına sızan çıplak fotoğraflardan kendisini sorumlu tutmasını kabul etmeyen ve dava açan kardeş, yanlış bilgi yayıyor' suçlamasında bulundu.