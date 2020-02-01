Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan çiftten akılalmaz savunma

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir şahsın elinde silahla eve girdiği görünce savcılıktan alınan izinle eve baskın yapıldı. Ahmet T.'nin evine yapılan baskında evde bulunan Ahmet T. (44) eşi Ayşe T. (36), Salih E.(39), İbrahim Y. (43), Abdullah T.(47) ve Ş.A.(17) gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 140 uyuşturucu hap, yaklaşık bin mermi ve 101 tüfek fişeği ele geçirildi. Tabancanın birinin polisin kırdığı briketin içinden çıkmadı dikkat çekti.