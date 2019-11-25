Evlat nöbetindeki aileler, PKK yandaşları tarafından tehdit ediliyor
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84'üncü gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın bası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi.
"CAM ÇERÇEVE BIRAKMADILAR" Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP'liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar.