Evlat nöbetindeki aileler, PKK yandaşları tarafından tehdit ediliyor

"CAM ÇERÇEVE BIRAKMADILAR" Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP'liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar.