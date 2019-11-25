Evinin odasında yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı

"Mantar yetiştiriciliği sayesinde aile bütçeme katkı sağlıyorum. Mantarlarımı sanki bir çocukmuş gibi yetiştiriyorum. Her gün onlara yaklaşık bir saat müzik dinletiyorum. Zamanımın büyük bir bölümü de tesiste geçiyor. Bir kadın için mantar yetiştiriciliği çok güzel bir şey ve insanın evine katkısı oluyor. İnanın ki tahmin edemeyeceğiniz kadar da kazancı var. Toptancım ve pazarım hazır. Bırakın mantarların elde kalmasını, taleplere yetişemiyorum bile."