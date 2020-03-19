Evden çalışanlar dikkat! Koronavirüsten kaçarken ona yakalanmayın!

Özellikle de kötü niyetli hackerların küçük/büyük hedef gözetmeksizin bu güvensiz ağlar üzerinden kurum çalışanlarını hedef aldıklarını unutmamak gerekir. Bu noktada güvenli uzaktan erişim için ofis ağında mutlaka bir firewall (güvenlik duvarı) cihazı ve antivirüs uygulaması kullanılması, çalışanların kurum güvenlik politikalarına uyması ve kurum ağına uzaktan bağlanırken VPN ve benzeri kriptolu iletişim yöntemlerinin kullanılması kritik. Aksi halde risk oldukça ciddi boyutlara taşınabilir." şeklinde konuştu. Tikiç, hem kurum ağına uzaktan erişim verecek şirketleri de hem de ağa erişim sağlayacak çalışanları izlenecek adımlar konusunda uyararak alması gereken önlemleri şöyle sıraladı: