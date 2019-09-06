Euronews ve Halk TV'den büyük 'Yenikapı' yalanı! İşte skandalın hikayesi

İBB Başkanı İmamoğlu, Yenikapı'ya 'lüks makam aracı' diye zabıta, aşevi ve dondurucu araçları ile diğer bazı hizmet araçlarını getirterek bir siyasi şova imza atmıştı. Halk TV ve Euronews ise İmamoğlu'nun algı operasyonunu desteklemek adına etik dışı bir yalana başvurarak 'Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye servis etti.