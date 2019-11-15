EURO 2020'nin müthiş stadyumları
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak birbirinden güzel stadyumlar...
Londra
Wembley Stadium Kapasite: 90.000 Açılış: 2007
Roma
Stadio Olimpico Kapasite:73.000 Açılış:1953
Münih
Allianz Arena Kapasite: 75,000 Açılış: 2005
Bakü
Bakü Olimpiyat Stadyumu Kapasite: 65.000 Açılış: 2015
St. Petersburg
St. Petersburg Stadyumu Kapasite: 56,000 Açılış: 2017
Budapeşte
Ferenc Puskas Stadyumu Kapasite: 68,000 Açılış: 2019
Bükreş
Arena Nationala Kapasite: 56,000 Açılış: 2011
Amsterdam
Johan Cruyff Arena Kapasite: 54,000 Açılış: 1996
Bilbao
San Mames Stadyumu Kapasite: 53,000 Açılış:
Glasgow
Hampden Park Kapasite: 52,000 Açılış: 1903
Dublin
Aviva Stadium Kapasite: 50,000 Açılış: 2010
Kopenhag
Parken Kapasite: 38,000 Açılış: 1992