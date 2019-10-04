Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Bu yıl Atatürk Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün nefes kesen gösterilere sahne oldu. İlk günün açılış törenlerinde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi bir tarafta sergilenirken, çocuklara yönelik çok sayıda kültürel ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi. Bugün atlı cirit gösterileri ile başlayacak festival, akşam Esat Kabaklı konseri ile sona erecek.