Etnospor'dan nefes kesen görüntüler
Bu yıl Atatürk Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı 4. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün nefes kesen gösterilere sahne oldu. İlk günün açılış törenlerinde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi bir tarafta sergilenirken, çocuklara yönelik çok sayıda kültürel ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi. Bugün atlı cirit gösterileri ile başlayacak festival, akşam Esat Kabaklı konseri ile sona erecek.
4. Etnospor Kültür Festivali, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla dün kapılarını açtı. İlk gün açılış sonrası atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde cirit ve atlı okçuluk gösterileri nefes kesti. Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TM Dijital Haber Merkezi
TM Dijital Haber Merkezi
ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA BULUŞTU
30 geleneksel oyunun hazırlandığı festivale katılan çocuklar, koyun, eşek keçi ve yavrularıyla aynı ortamda bulunmanın heyecanını yaşadılar. Bir tarafta ip atlama ve çuval yarışı ile hareketli etkinlikler yapılırken, öte yanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı. Çocuklar 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını yakından görebiliyor.
30 geleneksel oyunun hazırlandığı festivale katılan çocuklar, koyun, eşek keçi ve yavrularıyla aynı ortamda bulunmanın heyecanını yaşadılar. Bir tarafta ip atlama ve çuval yarışı ile hareketli etkinlikler yapılırken, öte yanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynandı. Çocuklar 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını yakından görebiliyor.
16 ÜLKEDEN KATILIM VAR
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen festivale bu yıl 16 ülke geleneksel yemekleriyle katıldı. Festivale gelen ziyaretçiler, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemeklerinin tadına bakma şansı yakaladı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen festivale bu yıl 16 ülke geleneksel yemekleriyle katıldı. Festivale gelen ziyaretçiler, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemeklerinin tadına bakma şansı yakaladı.