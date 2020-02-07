Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! "Canımı verdim canımı aldılar elimden"

Ahmet Erdoğan açıklamasının devamında, "2016 yılında dava açtı boşanmak için. Yapma dedim, sen bana böbreğini verdin dedim. Benim evimdeki ve Aynur Hanım'ın evindeki şiddetli geçimsizliğinden dolayı biz artık sabredemedik. Ben nereye gittiysem beni takip ediyor.