Esra Erol'da canlı yayınında kan donduran ihanet! "Canımı verdim canımı aldılar elimden"
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Esra Erol'da canlı yayınında akılalmaz ihanet! 6 Şubat Perşembe günü Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine Ahmet Erdoğan'ın ihaneti damga vurdu. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. ATV ekranlarının vazgeçilmez programı Esra Erol'da canlı yayınında konuşan acılı eş Maviş Erdoğan, 2009 yılında eşine böbreğini verdiğini söyleyince de stüdyo buz kesti. "Canımı verdim, canımı aldılar elimden" diyen Maviş Erdoğan, eşi Ahmet Erdoğan'ın da canlı yayına bağlanmasıyla gözyaşlarını tutamadı. Eşini aldattığını kabul eden Ahmet Erdoğan'ın sözleri tüm stüdyoyu çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar.
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2006 yılında Ahmet Erdoğan'la evlenen Maviş Erdoğan, eşinin ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.
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11 yaşındaki oğluyla ortada kaldığını söyleyen Maviş Erdoğan, eşinin böbrek hastası olduğunu ve ona böbreğini verdiğini söyledi.
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Esra Erol'da canlı yayınında Maviş Erdoğan,"Babası, kardeşi kimse yardım etmedi. Bir hayat paylaşacağım diye verdim böbreğimi o ise bana ihanet etti. 10 yıllık arkadaşının eşiyle kaçtı" ifadelerini kullandı.
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10 aydır eşinin ortalarda olmadığını söyleyen Maviş Erdoğan, "Çocuğum bir aylıkken ameliyata girdim. Ameliyat paramı bile kendim buldum kimse destek çıkmadı bize. Çocuğumu emziremedim. Sürüne sürüne su verdim ona." dedi.
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Böbreğini vermesiyle eşinin iyileştiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "İyileştikten sonra hakaretleri başladı. Alkol kullanmaya başladı. Çocuğumun hatrına evliliğimi yürüttüm" açıklamasında bulundu.
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Aynur Akyol ile ilişkilerini 4 yıl önce fark ettiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "Onunda 2 tane çocuğu var. Bakışlarından hareketlerinden anladım. Ahmet'in dolabından gömleklerin çıkartıyor 'bu sana çok yakışır' diyor.
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Kendi eşi de hasta onunla ilgilenmiyor benim kocama 'Ahmet ağabey ilaçlarını içtin mi' diye soruyordu. Bana 'iftira atıyor' dediler." ifadelerini kullandı.
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Eşinin ilk eşinden olan çocuklarına da baktığını söyleyen Maviş Erdoğan, "İlk eşinden olan oğlunun düğününü bile ben yaptım. 11 yaşındaki çocuğunu bile aramıyor. Oğlum, 'Esra Erol'a katılacağım' dedi.
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Ahmet Erdoğan ise 'Katılırsan bir daha bana ulaşamazsın' dedi. Çocuğum her akşam ağlıyor. Aynur Akyol için çocuklarını yok saydı." açıklamasında bulundu.
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Boşanmak istediğini ancak oğlunun 'Babamdan boşanmayacaksın' dediğini söyleyen Maviş Erdoğan, "Oğlumun gözyaşlarına dayanamıyorum. O yüzden boşanmak istemiyorum." dedi.
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Aynur Akyol'un da çocuklarını terk ettiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "Aynur'un eşiyle görüştüm. '4 yıl önce söylediklerin doğruymuş. Haklıymışsın biz sana inanmadık' dedi. Onların da boşanma davası var." dedi.
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İddialar üzerine Esra Erol canlı yayınına bağlanan Ahmet Erdoğan, "10 aydır Aynur Akyol ile şehir şehir geziyorum. Maviş Erdoğan ile görücü usulü olarak evledik. Benim 2 tane çocuğum var. Çocuklarıma saygısızlık yapmaya başladı, istememeye başladı.
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Annesinin evine geri döndü. Geri getirdim. Ben diyalize giriyordum. Ben istemediğim halde kendisi böbreğini bana verdi. Sonra da geçimsizlik oldu. Ben böbreğini istemedim." dedi.
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Ahmet Erdoğan açıklamasının devamında, "2016 yılında dava açtı boşanmak için. Yapma dedim, sen bana böbreğini verdin dedim. Benim evimdeki ve Aynur Hanım'ın evindeki şiddetli geçimsizliğinden dolayı biz artık sabredemedik. Ben nereye gittiysem beni takip ediyor.
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Arabamın lastiklerini patlattılar. Ben artık korkudan çocuğumu görmeye gidemedim. Böbreğini bana verdi hayatı zehir etti." ifadelerini kullandı.