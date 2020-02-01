Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!
1 / 57
Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları çileden çıkaracak! Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı oldu. Esra Erol'da bugün olanlar tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. 31 Ocak Esra Erol'da canlı yayınında dün programdan sonra Hülya'nın annesi Habibe Hanım'a yaşattıkları izleyenleri şoke etti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün olan çarpıcı gelişmeler...
2 / 57
Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.
3 / 57
Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
4 / 57
4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.
5 / 57
İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
6 / 57
Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.
7 / 57
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.
8 / 57
Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
9 / 57
İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.
10 / 57
İddiaların odağındaki isim Arif Yörük canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi.
11 / 57
Recep Özsoy'un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı Arif Yörük'ün nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.
12 / 57
Esra Erol'da canlı yayınında Recep Özsoy eşi Hülya Özsoy ile karşı karşıya geldi.
13 / 57
Bir kez daha Recep Özsoy gözyaşlarına boğuldu.
14 / 57
Hülya Özsoy ise 14 yaşından beri Arif Yörük ile görüştüğünü söyledi.
15 / 57
Esra Erol'da 23 Ocak Perşembe günü Hülya Özsoy, 3 ay sonra ilk kez annesiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.
16 / 57
Hülya Özsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan acılı anne, "Ben bunları hak etmedim" diye isyan etti.
17 / 57
Kızının şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Kızımı almaya geldim" dedi.
18 / 57
Recep Özsoy ile yaşadıkları evden 4 bavulla kaçan Hülya Özsoy, Arif Yörük ile İstanbul'da 2+1 güzel bir evde yaşadıklarını söylemişti. Ancak evin kömürlük olduğu ortaya çıkmıştı.
19 / 57
Arif Yörük ile sözlenmek için yüzükleri kendisi alan Hülya Özsoy, Recep Özsoy'dan boşanmak istediğini de dile getirdi.
20 / 57
Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programının ardından, ortalık bir kez daha karıştı.
21 / 57
Eve dönmek istemeyen Hülya'yı ikna etmeye çalışan Habibe Hanım, fenalık geçirdi.
Recep ise bir kez daha gözyaşlarını tutamayarak, "4 aydan beri yıkıldım, Allah rızası için siz bir şey yapın" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
24 / 57
27 Ocak Pazartesi Esra Erol'a bu kez de Arif Yörük babası Ali Yörük katıldı.
25 / 57
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Yörük, "Ben 3-4 gündür televizyondan izledim. Doğruları söylüyorlar ama bu kız, Arif'in beynini yıkamış. Hülya ne derse Arif onu yapıyor. Recep'in karısı olduğunu duyunca evden kovaladım." dedi.
26 / 57
Oğlunun daha önce de başka bir kız getirdiğini belirten babaya, Esra Erol "O'nunla neden olmadı" diye sorunca Ali Yörük, "Güzel değilmiş" diye yanıt verdi.
27 / 57
Açıklamalarına devam eden Ali Yörük, "Bu çocuğun 3 gündür psikolojisi bozuldu. Arkamda kimse yok dedi kalktım geldim" dedi.
28 / 57
Oğluna neden dönmüyorsun diyen Ali Yörük, Arif Yörük'ten "Bu kız boşanacak buradan beraber gideceğiz" yanıtını aldı.
29 / 57
"Oğlumu Hülya'nın elinden kurtarmak istiyorum" diyen baba Yörük, Hülya'nın anne ve babasının şebeke olduğunu iddia etti.
30 / 57
Canlı yayın sonrası Arif Yörük, stüdyoyu terk etti.
31 / 57
Hülya Özsoy'a Arif Yörük'ün stüdyoyu terk ettiği söylenince "Bırakıp gitmez, beni seviyor." yanıtını verdi.
32 / 57
Yayın sonrası anne Habibe Hanım'ın ikna çabaları boşa çıkınca, Hülya'da stüdyoyu terk ederek ATV binasının dışında Arif Yörük ile buluştu.
33 / 57
Evli bir kadınla gittiği hatırlatılan Arif Yörük ise, "Ölümüne kadar beraberiz artık. Boşansaydı iyi olurdu ama olsun" ifadelerini kullandı.
34 / 57
35 / 57
36 / 57
37 / 57
Kızı Hülya Özsoy'un Arif Yörük ile gittiğini gören anne Habibe, baygınlık geçirdi.
38 / 57
Annesinin bayıldığını gören Hülya ise, "Sinirlenince oluyor öyle" diyerek Arif'in elinden tutarak uzaklaştı.
39 / 57
Bugün Esra Erol'da yayınlanan görüntülerin ardından Hülya Özsoy ile Arif Yörük, sosyal medya hesaplarından "Ayıramadılar" yazılı fotoğraf paylaştı.