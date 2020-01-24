Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim"
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Esra Erol'da canlı yayında büyük hesaplaşma! Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı ne kadar çok sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Dün aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşılaşan Hülya Özsoy, Esra Erol'da bugün uzun zamandır görmediği annesiyle bir araya geldi.
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Anne Habibe, kızı Hülya Özsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızının ileri derecede şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Hülya bana sana yeni damat getireceğim" dediğini iddia etti. Arif Yörük'ün canlı yayına bağlanarak "İstanbul'da 2+1 ev tuttuk" dediği evi Esra Erol'da ekibi görüntüledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Recep-Hülya Özsoy çiftinde büyük buluşma!
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Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.
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Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
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4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.
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İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.
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Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.
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Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.
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Eşinden boşanmak istemeyen Recep Özsoy, affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
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İzleyicilerden gelen ve sosyal medyada paylaşılmış videoyu canlı yayında izleyince Özsoy, adeta darmadağın oldu.
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İddiaların odağındaki isim Arif Yörük canlı yayına bağlanarak, Hülya Özsoy ile birlikte olduğunu doğrulayarak kendi aralarında söz yaptıklarını dile getirdi.
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Recep Özsoy'un eşi Hülya Özsoy ve birlikte kaçtığı Arif Yörük'ün nerede olduğu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.
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Esra Erol'da canlı yayınında Recep Özsoy eşi Hülya Özsoy ile karşı karşıya geldi.
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Bir kez daha Recep Özsoy gözyaşlarına boğuldu.
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Hülya Özsoy ise 14 yaşından beri Arif Yörük ile görüştüğünü söyledi.
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Esra Erol'da 23 Ocak Perşembe günü Hülya Özsoy, 3 ay sonra ilk kez annesiyle canlı yayında karşı karşıya geldi.
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Hülya Özsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan acılı anne, "Ben bunları hak etmedim" diye isyan etti.
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Kızının şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Kızımı almaya geldim" dedi.
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Recep Özsoy ile yaşadıkları evden 4 bavulla kaçan Hülya Özsoy, Arif Yörük ile İstanbul'da 2+1 güzel bir evde yaşadıklarını söylemişti
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Esra Erol'da ekibi Hülya ve Arif'in İstanbul'da tuttukları evi de görüntüledi.
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Arif Yörük ile sözlenmek için yüzükleri kendisi alan Hülya Özsoy, Recep Özsoy'dan boşanmak istediğini de dile getirdi.