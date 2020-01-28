Esra Erol ile Türk Kızılayı depremzedeler için el ele verdi! Sadece 20 dakikada
1 / 9
Ünlü sunucu Esra Erol, Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için Kızılay ile el ele verdi. Hafta içi her gün Atv’de yayınlanan programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.
2 / 9
Ünlü sunucu Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.
3 / 9
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu. Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu.
4 / 9
20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.
5 / 9
DEPREM BÖLGESİNE KIŞLIK KIYAFET GÖNDERİLECEK
6 / 9
Öte yandan Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.
7 / 9
10 TL KARŞILIĞINDA BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR
8 / 9
Türk Kızılayı'nın Sms hattı için, 'DEPREM' yazıp 2866'ya göndererek depremden etkilenen vatandaşlara 10 TL karşılığında bağışta bulunulabiliyor.