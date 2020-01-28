Esra Erol ile Türk Kızılayı depremzedeler için el ele verdi! Sadece 20 dakikada

Ünlü sunucu Esra Erol, Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için Kızılay ile el ele verdi. Hafta içi her gün Atv’de yayınlanan programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.