Esra Erol’da akılalmaz iddia! "Karımı bir kilo etle kandırdı"
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Esra Erol’da programında yaşanan son dakika olayı herkesi şoke etti! ATV ekranlarının merakla takip edilen programı Esra Erol’da da Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek’in akrabaları olan Bayram isimli bir şahısa bir kilo et karşılığında kaçtığını iddia etti. Akılalmaz olayın şoku sürerken, canlı yayına telefon ile bağlanan Makbule’nin kardeşi flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
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Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan Esra Erol'da da yine akılalmaz olaylar yaşandı. 15 yıllık karısı ve iki çocuğunun annesi olan Makbule Tunçbilek'in akrabalarına kaçtığını iddia eden koca Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini belirtti. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti. Öte yandan Makbule Tunçbilek'in kardeşi canlı yayına bağlanarak flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
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ESRA EROL'DA DA AKILALMAZ OLAY! 'EŞİM BİR KİLO ET KARŞILIĞINDA KAÇTI!'
Esra Erol'da da yaşanan son dakika olayının ayrıntıları ekran başındakileri şoka uğrattı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları…
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Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldı.
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Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti.
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"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet'in söylediğine göre eşi Makbule, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçmış. Kaçtıktan sonra da Mehmet'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." demiş.
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Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram'ın da bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.
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Mehmet, eşi başka birine kaçtığı için bunalıma girdiğini ve toparlanmakta güçlük çektiğini anlattı.
Canlı yayına telefonla bağlanan Makbule'nin kardeşi, ablasının Bayram'dan hamile olduğunu söyledi.
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Görünen o ki konuştukça daha çok detay ortaya çıkacak. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar konuşalım!