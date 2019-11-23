Eski sevgililer Cem Yılmaz ile Defne Samyeli çok gergin
Cem Yılmaz önceki gün Nişantaşı’nda, Defne Samyeli de aynı saatlerde Bebek’te görüntülendi. İlişkilerini kısa süre önce noktalayan Yılmaz ve Samyeli, gergin tavırlarıyla dikkat çekti.
Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı City’s’in önünde aracının getirilmesini beklerken görüntülendi.
Sinirli olduğu gözlenen komedyen, fotoğraflarını çeken muhabirleri “Beni rahat bırakın” diyerek tersledi.
Son gösterisindeki “Defne tekmeyi bastı, film de çakıldı” esprisi hatırlatılınca da sigarasının dumanını objektiflere doğru üfleyerek “İşte bunu diyorum” dedi.
Defne Samyeli de aynı saatlerde Bebek’teydi.
Lucca’da arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, bir süre dışarıdaki masada oturduktan sonra içeri girdi.
Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan ve yaklaşık 1 saat sonra mekanı terk eden Defne Samyeli, muhabirlerin soru sormasına fırsat vermeden aracına binerek uzaklaştı.