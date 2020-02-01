Eski aşıklar Hakan Ural ve Özlem Yıldız 20 yıl sonra yan yana!

Güzel oyuncu, “Bu müzede 690 yıl geriye dönerek zaman yolculuğuna çıkmış gibi oldum. Beni son derece etkiledi. Osmanlı döneminde yaşamak isterdim. Büyük bir konakta geniş bir ailenin sanatçı kızı olmak isterdim. O yıllarda da olsaydım yine sanata tutkulu olurdum” diye konuştu.