Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu

"Ben Necla'ya aşık olduğum için öldürdüm onu. Necla bana, Ben boşanmak istiyorum ama bu adam benden boşanmıyor, bir de tarlalar var. Eğer boşanırsam tarlalardan pay da alamam. en iyisi sen bunu öldür hem tarladan hakkımı alayım hem de biz birlikte olabilelim.' dedi. Ben de öldürdüm."