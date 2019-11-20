Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!

Bugün EYT'lilere destek veren Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Bu nedenle aktüeryal dengenin ne olduğunu iyi biliyor. Ancak oy uğruna hem geçmişteki açıklamalarını hiçe sayıyor hem de sosyal güvenlik sistemini yeniden bozacak yasal düzenleme teklifi vermekten geri durmuyor. Bugün ucuz siyaset için "Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, sosyal güvenlik sisteminin ülke için büyük bir kara delik haline geldiği dönemde DPT ve Hazine Müsteşarlığı'nda çalışıyordu.