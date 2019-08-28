Kadına şiddete tepki için etek giydiler

Bizim de kız kardeşimiz bir yakınımız öldürülebilir. Onun için caydırıcı cezaların da olması şart. Artık bu insanlar, bu bozuk zihniyete sahip olan üzerindeki erkle hareket eden bu insanları caydıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi şart." dedi.