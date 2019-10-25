Servet hediye ettiler... Bir gecede milyarder oldu

Ailesinin en az beş şirketinin yönetim kurulunda direktör olarak görünen ve yılda 500 bin dolar maaşı olan Eric Tse, mezun olduğu okulun dergisindeki röportajında "Ailem ve büyüklerim bendeki potansiyeli gördü ve hiçbir karşılık beklemeden bana yardım etti.