Enerjide 2019 böyle geçti

Saudi Aramco halka arz olundu Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, 5 Aralık'ta tamamlanan ilk halka arzından 25,59 milyar dolar rekor gelir elde ederek, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Saudi Aramco'nun iki tesisine 14 Eylül'de yapılan saldırılardan kaynaklı güvenlik endişelerine rağmen şirket hisselerine yoğun talep geldi. Suudi borsası Tadawul'da 11 Aralık'ta işlem görmeye başlayan Aramco hisseleri ilk gün yüzde 10 değer kazanırken, Tadawul da dünyanın en büyük 9'uncu borsası haline geldi. Aramco hisseleri, ikinci işlem gününde yüzde 9,9 yükselirken, şirket, yakaladığı 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle, ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini ikiye katladı.