Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseliyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde dün meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 olarak açıklandı.
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Şiddetli ve kesintisiz yağışların, bazı bölgelerde toprak kayması ve nehirlerin taşmasına neden olduğunu belirten BNPB Sözcüsü Agus Wibowo, su baskınlarının en az 169 noktada hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.
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Wibowo, bugün itibariyle başkent genelinde su baskınlarının ardından tahliye edilenlerin sayısının da 31 bini geçtiği bilgisini paylaştı.
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Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda bulunmuştu.
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Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.