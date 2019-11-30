En pahalı savaş jetleri hangileri?
Savaş jetlerinin bu fiyatları dudak uçuklatan cinsten. İşte en pahalı savaş jetleri...
F-18E/F Super Hornet
65 Milyon Dolar
JAS 39 Gripen
69 Milyon Dolar
Dassault Rafale
94 Milyon Dolar
Eurofighter Typhoon
98 Milyon Dolar
F-35 Lightning II
116 Milyon Dolar
F-22 Raptor
150 Milyon Dolar (Lockheed Martin tarafından üretilen jet, federal yasalar gereği sadece Amerikan ordusunda bulunuyor)
Türkiye'de hangi savaş uçağından kaç tane var?
(İlk rakam aktif görevdeki savaş uçağı sayısını, ikinci rakam ise sipariş aşamasındaki uçak sayısını gösteriyor)