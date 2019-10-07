En pahalı baharatta hasat başladı
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla “dünyanın en pahalı baharatı” olarak adlandırılan safran hasadı başladı. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılıyor.
En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, kilogramı 30 bin liradan satılıyor. Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.
Çiçeklenmenin yeni olmasından dolayı safranın az olduğunu, ilerleyen günlerde daha da çoğalacağını ifade eden Yılmaz, “Eylül ayında havalar sıcak ve kurak gitti, geçen yıla göre çiçeklenme gecikti. Safran çiçeklenme döneminde yağmur istemiyor, ama çiçeklenmeden önce bir yağmur alması gerekiyor” dedi.