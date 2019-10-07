En pahalı baharatta hasat başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 30 bin liradan satılması dolayısıyla “dünyanın en pahalı baharatı” olarak adlandırılan safran hasadı başladı. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan safran bitkisinin ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılıyor.