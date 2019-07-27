En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları hesapta
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Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Aybaşında maaşlarını alan memur emeklileri zam farklarına kavuştu. SSK emeklilerinin tamamı, Bağ- Kur emeklilerinin çoğu zamlı maaşlarını aldı. Peki yatırılan zam farklarıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
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SSK emeklilerinin tamamı, Bağ- Kur emeklilerinin çoğu zamlı maaşlarını aldı. Memur emeklileri de zam farklarına kavuştu.
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Sigorta tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olan Bağ- Kur'luların 29 Temmuz pazartesi gün zamlı maaşlarını alması ile tüm emekliler yılın ikinci artışına kavuşmuş olacak.
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Memur emeklileri ise maaşlarını aybaşında aldığı için hesaplarına 25 Temmuz'da zam farkı yatırıldı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2.3 milyon kişi farklarını hesaplarında gördü.
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.01 zam aldı. Memur emeklilerinin zammı ise yüzde 6.02 oranında gerçekleşti.
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143 LİRA YÜKSELDİ
En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı.
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Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı.
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SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 888 lira 18 kuruştan bin 982 lira 78 kuruşa, 2000 sonrasında emekli olanlarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 87 kuruşa yükseldi.
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Memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 379 lira 59 kuruştan, 143 lira 25 kuruş artış ile 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.