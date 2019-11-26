Usta oyuncunun aşık olduğu kadınlara bakın! Benzerlikleri şoke ediyor
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47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'in kameralar ardındaki yaşamına gelin bir göz atalım.
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Şahsiyet dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu'' seçilen usta oyuncu Haluk Bilginer, hepimizin göğsünü kabarttı.
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Peki, Türk yapımlarındaki göz dolduran performansının yanı sıra, uluslararası birçok projede de yer alan Bilginer, kameralar ardındaki yaşamında nasıl biri dersiniz?
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Aşk hayatına baktığımızda oldukça çapkın bir karakter taşıdığını söyleyebiliriz Bilginer'in...
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'Gecenin Öteki Yüzü' filminde tanışıp 1992 yılında dünyaevine giren Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay çifti, sanat dünyasının en gözde çiftleri arasına girmişlerdi.
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O dönem çiftin sevenleri, iki kaliteli insanın bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor, herkes bu aşka imrenerek bakıyordu.
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Bu evlilik gerçekleştiğinde Zuhal Olcay, 35 yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Bilginer ise 38 yaşındaydı.
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Ancak herkesin 'Asla bitmez' gözüyle baktığı bu evlilik, Bilginer'in, eşi Zuhal Olcay'ı, Aşkın Nur Yengi ile aldatmasıyla sona erdi...
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Hayranlarının 'ksa süreli bir gönül macerası' olarak baktığı bu aşk, Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin 2006 yılında nikah masasına oturmasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bilginer ve Yengi çifti, evliliklerinin üzerinden çok geçmeden bir de kız çocuğu sahibi oldular.
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Olcay'ı aldatarak büyük hayal kırıklığı yaratan Bilginer'in, ikinci evliliğinde nasıl bir eş olacağı merak konusuydu.
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Ancak Haluk Bilginer'in adı bu defa, bir tiyatro oyununda birlikte rol aldığı 'Evrim Alasya' ile anılmaya başladı. Yengi ve Bilginer'in evliliği 2012 yılında sona erdi.
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Zuhal Olcay, kendisini Aşkın Nur Yengi ile aldatan eski eşi Haluk Bilginer hakkında sessizliğini yıllar sonra bozdu ve ''Yuva yıkanın yuvası olmaz'' diyerek Yengi'ye gönderme yaptı.
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Boşandıktan sonra hayatına devam eden Bilginer, bu defa meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladı.
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Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Matmazel' rolüyle tanıdığımız Zerrin Tekindor'dan sonra, magazin basını Haluk Bilginer'in birbirine benzeyen kadınlarla birlikte olduğunu yazmaya başladı.
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Ancak Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer aşkı da çok sürmeden sona erdi. Büyük aşkın bitiş nedenine dair ortaya atılan dedikodular ise bombaydı.
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Haluk Bilginer'in, eski eşi Aşkın Nur Yengi ile yeniden görüşmeye başladığı söylentileri magazin gündemini sarstı.
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12 yaşındaki kızları Nazlı'yla birlikte sık sık görüntülenen çift, dedikoduların yersiz olmadığını böylece göstermiş oldu.