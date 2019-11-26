Usta oyuncunun aşık olduğu kadınlara bakın! Benzerlikleri şoke ediyor

Hayranlarının 'ksa süreli bir gönül macerası' olarak baktığı bu aşk, Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin 2006 yılında nikah masasına oturmasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Bilginer ve Yengi çifti, evliliklerinin üzerinden çok geçmeden bir de kız çocuğu sahibi oldular.