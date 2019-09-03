Emekliye yüzde 7.46 enflasyon zammı! Ocak'ta Emekli maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşmeyle beraber 5.2 milyon memur ve emeklinin zammı belli oldu. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamma enflasyon farkı da eklenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre ise fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Peki, yüzde 7.46'lık enflasyon zammıyla emekli maaşı ne kadar olacak?