Emekliye yüzde 7.46 enflasyon zammı! Ocak'ta Emekli maaşı ne kadar olacak?
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Toplu sözleşmeyle beraber 5.2 milyon memur ve emeklinin zammı belli oldu. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 zamma enflasyon farkı da eklenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre ise fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Peki, yüzde 7.46'lık enflasyon zammıyla emekli maaşı ne kadar olacak?
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Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu.
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Hakem Kurulu maaşlara 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılmasına karar verdi.
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Buna göre Ocak'ta maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak.
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Ayrıca 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek.
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Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini ortaya koyuyor.
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Aralık 2018'de 393,88 olan endeks böylece Aralık 2019'da 448,63'e çıkacak.
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Memur ve emeklilerin farklarını belirleyecek Haziran (413,63)-Aralık (448,63) arasındaki 6 aylık değişim oranı yüzde 8,46 olarak belirlenecek.
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Yüzde 5'lik zammı aşan yüzde 3.46'lık kısım, Ocak'ta fark olarak maaşlara yansıtılacak. Zam yüzde 7.46'ya yükselecek.
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EN AZ 2 BİN 711 LİRA
Eğer enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4'te kalırsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak.
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Ancak Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46'ya çıktığında en düşük maaş memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak.