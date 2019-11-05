Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Ocak zammının ipucu Ekim enflasyonuyla geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 4 aylık enflasyona göre % 5.31 çıktı. Memurlar ve emeklilerine ise % 03.1 enflasyon farkı oluştu. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Ocak zammının ipuçları geldi.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek.
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Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
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Memurlara ve memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak
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Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı.
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Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.31 olurken, memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.31 enflasyon farkı oluştu.
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Buna 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek.
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YÜZDE 6.65
Yeni Ekonomi Programı ve Merkez Bankası'nın TÜFE tahminlere göre yüzde yüzde 12'lik enflasyonda 6 aylık oran yüzde 6.65 olacak.
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MEMURA % 4.3
Emeklilerin ve memurların maaş zamlarının belli olması için iki enflasyon verisi kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonları açıklanınca kesin zam oranı da belli olacak.