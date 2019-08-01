Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
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Milyonlarca emekli ve memur bugün başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerini merakla bekliyor. Toplu sözleşmede, aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınma konuları masaya yatırılacak. Eğer talepler gerçekleşirse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımı alacak. İşte toplu sözleşme ve emekli maaşları ile ilgili ayrıntılar...
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Milyonlarca memur ve emekliyi toplu sözleşme heyecanı sardı. Bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek.
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Ayrıca gelirleri artıracak pek çok talep de karara bağlanacak. Bunlar arasında aile yardımıyla ilgili talepler ön sıralarda yer alıyor.
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TUTAR ARTIŞI MASADA
Memur-Sen, gösterge rakamının eş yardımında 4.000'e, çocuk yardımında da yaş ayrımı olmadan 1.000'e çıkarılmasını, memur emeklilerinin de aile yardımından yararlanmasını talep ediyor.
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Bu talep hayata geçerse; mevcut katsayılara göre eş yardımı 295,47 liradan 553,83 liraya, çocuk yardımı da 34,61-69,22 liradan yaş ayrımı yapılmaksızın 138,46 liraya yükselecek.
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Memurların aile yardımı artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmaya başlayacak. 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memur ve emekli aylık 830,75 lira ek gelir elde edecek.
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Memur emeklilerine aile yardımı talebi kabul edilirse, tüm emeklileri kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.
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ENGELLİYE YÜZDE 50 DAHA FAZLA
Memur-Sen, aile yardımının yüzde 40 engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini istedi.