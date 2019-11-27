Emekliye seyyanen zam! Milyonların gözü bu haberde

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Artışın yüzde 6.65 ya da yüzde 6.82 olması beklenirken; TÜED'den 'Sistem değişsin, zamlar seyyanen olsun' çağrısı geldi.