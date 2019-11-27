Emekliye seyyanen zam! Milyonların gözü bu haberde
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Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Artışın yüzde 6.65 ya da yüzde 6.82 olması beklenirken; TÜED'den 'Sistem değişsin, zamlar seyyanen olsun' çağrısı geldi.
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Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi.
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Öneride, "Enflasyona endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen artış yöntemine geçilsin." deniliyor.
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Mevcut sistemde SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.
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Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak artışını gösteriyor.
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9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.
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TÜED Başkanı Kazım Ergün ise enflasyona endeksli maaş artış sisteminin beklentileri karşılamadığını belirterek, şöyle konuştu:
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"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklilerin harcama kalıplarına uymuyor. Kanun değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir."