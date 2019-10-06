Emekliye Ocak'ta fark ve zam!

Ocak ayında memur emeklilerine çifte zam görünüyor. 2 milyona yakın memur emeklisi Ocak ayında yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkına kavuşacak. Peki, bu oranlarla beraber en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?