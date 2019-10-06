Emekliye Ocak'ta fark ve zam!

Ocak ayında memur emeklilerine çifte zam görünüyor. 2 milyona yakın memur emeklisi Ocak ayında yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkına kavuşacak. Peki, bu oranlarla beraber en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam göründü.
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Hakem kurulunun kararıyla Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da söz konusu olabilecek.
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Memur emeklilerinin Ocak'ta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor.
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ÇİFTE ZAM VAR
Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, 2019'un ikinci yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.
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Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.
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Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.
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Bu tahmine göre maaşlarda en az 142,54 lira artış yaşanacak.
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En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 665 lira 38 kuruşa yükselecek.