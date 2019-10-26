Emekliye Ocak'ta ek zam! Güncel emekli maaşları kaç lira olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri yükselecek. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da artacak. TAKVİM, zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların yeni maaşlarını hesapladı.