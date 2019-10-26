Emekliye Ocak'ta ek zam! Güncel emekli maaşları kaç lira olacak?
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Yaklaşık 12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri yükselecek. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da artacak. TAKVİM, zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların yeni maaşlarını hesapladı.
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Yaklaşık 12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor.
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Ocak'ta; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
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Merkez Bankası'nın beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 7.3 olarak çıktı.
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Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.3 zam yapılabilecek.
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Memur emeklilerinin yüzde 4'lük zam oranı ise enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Ocak'ta maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.
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Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.
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Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu sınır, artış 6.3 olursa bin 298 liradan bin 379 liraya ulaşacak.
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Yani maaşı bin 379 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon tahminine göre yeni net ve ek ödemeli maaşları hesapladı.
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Tablomuza bakan emekliler gelirlerinde yaşanacak değişimleri görebilecek.