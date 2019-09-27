Emekliye Ocak zammı En düşük maaşı ne kadar olacak?

Bu yıl 2 kez zam alan emeklilerin gözü Ocak artışında. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 8.46 ya da 8.52 olarak tahmin ediliyor. Peki bu oranlarla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak?