Emekliye Ocak zammı En düşük maaşı ne kadar olacak?
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Bu yıl 2 kez zam alan emeklilerin gözü Ocak artışında. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 8.46 ya da 8.52 olarak tahmin ediliyor. Peki bu oranlarla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak?
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Bu yıl 2 kez zam alan emeklilerin gözü Ocak artışında.
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Zam oranında 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.
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Bu nedenle emekliler kesin zam oranını bu verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek.
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Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.
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Merkez Bankası'nın 2019 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak.
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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki tahmin ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 8.52 olabileceğini gösteriyor.
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NASIL DEĞİŞECEK?
Tahminlere göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 817 liraya çıkabilecek.
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Bin 249 lira olan Bağ-Kur tarım emeklilerinin taban aylığı da bin 355 liraya ulaşacak.
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SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 151 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 282 liraya yükselecek.