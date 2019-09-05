Emekliye kira yardımı

TOKİ ikinci bahar kampanyasıyla emeklilere projelerden yüzde 25 pay ayırıyor. Emekliler bu oranın artırılmasını talep ediyor.
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Kirada oturan emekli için iki destek gündemde.
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Talep hayata geçerse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50’ye çıkarılacak.
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Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak.
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BAYRAM ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde.
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.
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YÜZDE 25 KONTENJAN AYRILIYOR
Vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyor.
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Yine TÜED, ev sahibi olmayan emeklilerin gelirlerinin yaklaşık 600 lirasının kira ve ısınmaya gitmekte olduğunu belirterek, “Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın” çağrısı yapıyor.
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HER AY YARDIM YAPILACAK
Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek.
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Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek.
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Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak.
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TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması’nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor .