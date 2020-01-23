Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?
Emekliler maaşlarına en az 416 TL fark alacak. Fark ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrası emekliler maaşlarına yatacak ek ödemeleri araştırıyor. 3 aylık fark ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ile ilgili açıklama da yapıldı. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte emekli zam ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Emekli maaşlarına ek olarak ödenecek farklar bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk yaptığı açıklamada, "Memurların zam farklarını ödemeye başladık. Bugün itibarıyla ödemeler yapılıyor" dedi.
MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ FARKLARI NEREDEN ALACAK? Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.
Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını bugün alacak.