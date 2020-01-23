Emekliye en az 416 TL fark! Emekli zammı fark ödemeleri başladı! SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek?

Emekliler maaşlarına en az 416 TL fark alacak. Fark ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Memur emeklilerinin fark ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı" dedi. Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrası emekliler maaşlarına yatacak ek ödemeleri araştırıyor. 3 aylık fark ödemesi 416 TL'nin üzerinde olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ile ilgili açıklama da yapıldı. Peki, SSK, Bağkur emekli farkı ne zaman ödenecek? İşte emekli zam ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...