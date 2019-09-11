Emekliye en az 2 bin 145 lira
Yaklaşık 12.5 milyon emekli, temmuzda zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı.
Gözler ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi. Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam yapılacak.
Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.
MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Merkez Bankası’nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.26 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.675 liradan 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.249 liradan 1.352 liraya yükselecek.
SSK’lılarda en düşük aylık ise 2000’den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 145 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.278 liraya ulaşacak.