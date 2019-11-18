Emekliye en az 2.118 TL! Ocak zammından itibaren...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için son tahmin yüzde 6.82 oldu. En düşük maaş bu orana göre esnafta bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 118 lira olacak. Peki, bu durumda emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?