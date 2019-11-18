Emekliye en az 2.118 TL! Ocak zammından itibaren...
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Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için son tahmin yüzde 6.82 oldu. En düşük maaş bu orana göre esnafta bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 118 lira olacak. Peki, bu durumda emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşırken, oran da şekilleniyor.
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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı beklenti anketinden, 2019 yılı enflasyonu için yüzde 12.18 tahmini çıktı.
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4 AYLIK YÜZDE 5.31
Bu tahmin, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 6.82 olabileceğini gösteriyor.
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TAKVİM, hem yüzde 5.31 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonuna hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre maaşları hesapladı.
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Yüzde 6.82'lik tahmine göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 789 liraya, tarım emeklisi aylığı bin 249 liradan bin 334 liraya yükselecek.
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SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 118 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 262 liraya ulaşacak.
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Emekliler, zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Yeni maaşlar ay içerisinde hesaplara yatırılacak.