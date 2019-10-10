Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Emekli aylıklarını yükseltecek yeni formül gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesi gerektiğini ve mevcut olarak yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi. Peki, buna göre en düşük maaş ne kadar olacak?