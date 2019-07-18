Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yılın ikinci zammını almaya başlayan emekliler, Ağustos'ta da ikinci ikramiyelerine kavuşacak. lk 6 aylık enflasyona göre belirlenen yılın ikinci zammı maaşlarına yansıtılmaya başlayan emekliler, Kurban Bayramı'ndan önce de bin liralık ikramiyeyi hesabında görecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Yeni emekliler de Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? İşte merak emeklileri ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar..