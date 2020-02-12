Emekliye 6972 TL avans! Emekli faizsiz avans başvuru şartları neler?
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Emeklilere her geçen gün yeni haklar veriliyor. Ek ödemeler ile maaşları desteklenen emekliler, Mart ayında yeni promosyonlarını da alabilecek. Ayrıca bayram ikramiyesi olarak da 2 bin TL ödeme yapılacak. Emeklilere bu ödemelerin dışında faizsiz avans imkanı da sunulacak. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..
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Emeklilik her vatandaşın hayali. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden belirlenen şartları karşılamaları halinde aylığa bağlanıyor. Ülkemizde 13 milyon emekli bulunuyor.
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Bu rakama ölüm aylığı gibi ek aylıklar da dahil. Emekliler maaşların dışında ek ödemeler ve promosyonlar alıyor. Emeklilere, SGK tarafından 6972 TL'ye kadar faizsiz avans da veriliyor. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
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NET ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI
SGK, belirlenen kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor.
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MAAŞIN 4'TE 1'İ KADAR TAKSİT
Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
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FAİZ İŞLETİLMİYOR
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek.
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Avansın tutarının da 3 maaş kadar olabileceği düşünülüyor. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
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3 AY İÇİNDE BAĞLANMAZSA ALINIR
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.
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EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ülkemizin üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan işçiler emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.
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Emeklilik yıllarında devlet tarafından işçiye pirim ve ödemelerine göre emekli maaşı veriliyor. Peki emekli olmak için istenen şartlar neler? İşte emeklilik şartları...
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Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:
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55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.
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08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler.
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Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.
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BAĞ-KUR'DAN ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI
Bağ-Kur yani 4B gurubunda sigortalı olup prim yatıran vatandaşların birtakım şartlara uygunluk sağlanması durumunda, nispeten daha erken emekli olma şansı yakalamaları mümkün hale gelmektedir. Temel olarak 3 ana başlık halinde incelenebilecek bu erken emeklilik imkanı için sağlanması gereken şartlar şu şekilde özetlenebilir;
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Erkekler için askerlik borçlanması,
Kadınlar için engelli çocuk annesi ya da evlatlık çocuk edinme ve doğum borçlanması,
Yaş kriteri ile de erken emekli olunabilmektedir.
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Bağkur'a tabi sigortalılar erken emekli olarak, emekli maaşlarını önceden alabilir, çalışma hayatlarını olması gereken süreden daha önce sona erdirebilirler. Bağkur emeklilik şartları kadın ve erkekler için farklılık göstermekle birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde kendine has bazı avantajlar sağlayabilmektedir.