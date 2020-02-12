Emekliye 6972 TL avans! Emekli faizsiz avans başvuru şartları neler?

Emeklilere her geçen gün yeni haklar veriliyor. Ek ödemeler ile maaşları desteklenen emekliler, Mart ayında yeni promosyonlarını da alabilecek. Ayrıca bayram ikramiyesi olarak da 2 bin TL ödeme yapılacak. Emeklilere bu ödemelerin dışında faizsiz avans imkanı da sunulacak. Peki, emekliye faizsiz avans başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..