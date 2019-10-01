Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi, memur ve emeklilerin Ocak zammı için de ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.65 olacak. Memurların ve memur emeklileri ise yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı alacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin güncel maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların maaşına yapılacak olan Ocak zammıyla ilgili bütün detaylar haberimizde...