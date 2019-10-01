Emekliye 6.65 memura 5.65 zam! Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
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2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi, memur ve emeklilerin Ocak zammı için de ipucu geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.65 olacak. Memurların ve memur emeklileri ise yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı alacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin güncel maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların maaşına yapılacak olan Ocak zammıyla ilgili bütün detaylar haberimizde...
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Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin ve 3 milyon memurun Ocak zammının ipucu geldi.
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Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye çekildi.
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Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.65, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.65 zam göründü.
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SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.
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Ocak zammını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon gösterecek.
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2019 yılı enflasyon tahminine göre de bu oran, yani SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak artışı yüzde 6.65 olacak.
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FARK GÖRÜNDÜ
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise hakem kurulu tarafından 'yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark' şeklinde kararlaştırılmıştı.
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2019 yılı enflasyon tahmini, memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 1.65 enflasyon farkı olabileceğini ortaya koydu.