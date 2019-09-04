Emekliye 500 TL zam! Ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Yaklaşık 12.3 milyon emekli, Ocak ayında değişecek olan zamlı maaşını bekliyor. Emeklilere maaşlarıyla birlikte ek ödeme zammı da gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki, bu oranla ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek.
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Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.
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SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.
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Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü.
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NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.
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Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak.
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SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak.
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En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 498 lira artışla 6 bin 385 liraya ulaşacak.