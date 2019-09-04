Emekliye 500 TL zam! Ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, Ocak ayında değişecek olan zamlı maaşını bekliyor. Emeklilere maaşlarıyla birlikte ek ödeme zammı da gelecek. Merkez'in enflasyon hedefine göre maaşlar yüzde 8.46 artacak. Peki, bu oranla ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?