Emekliye 5 soruda kazanç rehberi! SSK, SGK ve Bağ-Kur kim ne kadar alacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak?

Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış oldu. Yeni ödemeler 17 Nisan’da başlayacak. Dul ve yetimlerin de kazancı artacak. Peki kim ne kadar alacak? Kimler yararlanacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları.