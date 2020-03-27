Emekliye 5 soruda kazanç rehberi! SSK, SGK ve Bağ-Kur kim ne kadar alacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak?
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Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış oldu. Yeni ödemeler 17 Nisan’da başlayacak. Dul ve yetimlerin de kazancı artacak. Peki kim ne kadar alacak? Kimler yararlanacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları.
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Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan ve hızla hayata geçirilen zam müjdesi emeklileri sevindirdi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında bin lira olan aylık asgari ödeme tutarını bin 500 liraya yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:
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● KİMLER YARARLANACAK?
Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri arttı.
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● NASIL YANSIYACAK?
Emeklilere aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri bin 500 liraya çıkarılacak.
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● NASIL YAPILACAK?
Artış için yasal düzenleme jet hızıyla çıkarıldı. Yürürlüğe girmesinin ardından Nisan'da maaşlar zamlı ödenecek.
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● NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Yani emekliler 17 Nisan'dan itibaren yeni kazançlarını cebine koyacak. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde zamlı ödemeyi hesabında görecek.
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● DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK MI?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları yararlanacak. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
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En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.