Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı toplu sözleşme masasında. Aile yardımı, ücretsiz ulaşım, aynı görevi yapmış olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, sosyal tesislerde indirim gibi talepler karara bağlanacak. Peki toplu sözleşme, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammında memur emeklilerine sağlanan kazanımlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin toplu sözleşme ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
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Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde.
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Bir yandan hükümetin memurlar ve memur emeklileri için bugün yapacağı ilk zam teklifi heyecanla beklenirken, bir yandan da emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, ek gelir yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor.
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İşte toplu sözleşme masasında ele alınacak talepler:
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EK GELİR YOLUNU AÇACAK
Aile yardımı emeklilere de verilsin.
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Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
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Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
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Emekliler ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
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Emekli aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
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SSK'LIYA DA YARAR
Toplu sözleşme görüşmelerini SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip ediyor.
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Daha önce banka promosyonu ve bayram ikramiyesi de toplu sözleşme masasında konuşulmuş, tüm emekliler için hayata geçirilmişti.
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Bu toplu sözleşme görüşmelerinde de memur emeklileri için sağlanacak kazanımların, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması bekleniyor.