Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı toplu sözleşme masasında. Aile yardımı, ücretsiz ulaşım, aynı görevi yapmış olanlar arasındaki maaş farkının kapatılması, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, sosyal tesislerde indirim gibi talepler karara bağlanacak. Peki toplu sözleşme, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Toplu sözleşme zammında memur emeklilerine sağlanan kazanımlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin toplu sözleşme ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...