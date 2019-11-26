Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

Milyonlarca memur ve emekli KPDK toplantısını bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. KPDK toplantısında 5 talebin hayata geçirilmesi bekleniyor.
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Milyonlarca emekli Aralık ayında toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını iple çekiyor.
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Toplu sözleşmede karara bağlanamayan 5 talep KPDK'ya taşınacak.
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Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte o talepler:
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● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
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● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
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● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
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● Emekli kamu görevlileri ile dul ve yetimler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
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● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak, görevden kendi ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.