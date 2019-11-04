Emekliye 413 TL zam! Emeklinin Ocak zammıyla birlikte...

Emekli büyük bir merakla Ocak zammını bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için yüzde 6.65 ve 7.3 olmak üzere 2 farklı tahmin bulunurken, maaşlarda 413 liraya varan artış göründü. Peki, kim ne kadar maaş alacak?