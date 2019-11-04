Emekliye 413 TL zam! Emeklinin Ocak zammıyla birlikte...
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Emekli büyük bir merakla Ocak zammını bekliyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için yüzde 6.65 ve 7.3 olmak üzere 2 farklı tahmin bulunurken, maaşlarda 413 liraya varan artış göründü. Peki, kim ne kadar maaş alacak?
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Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.
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Zam oranı merakla beklenirken, enflasyon verileri ipuçlarını veriyor.
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2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.65 ya da yüzde 7.3 olarak bekleniyor.
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Bu tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 413 liraya varan artış yaşanacağını ortaya koyuyor.
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NASIL DEĞİŞECEK?
Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak.
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En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.
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GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA
Bugün Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli olacak.
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Zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla da zam ortaya çıkacak.