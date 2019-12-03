Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Emekliler 3 maaş avans çekebilecek... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeleri
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Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.
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Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek.
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Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak.
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Emekli maaşının bağlanması uzun sürenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Ödeme, yazılı talep halinde yapılıyor.
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NASIL UYGULANIR?
Emekliler, bu uygulamanın kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor.
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Bu konuda gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta.
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Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
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ONAYLANIRSA UYGULAMA BAŞLAYACAK
Maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.