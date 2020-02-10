Emekliye 2500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
Bankalar emeklilere promosyon kampanyaları hazırlamaya devam ederken, emekli promosyon ücretleri de milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Mart 2017 tarihinde emekliler bankalarla promosyon anlaşması yapmıştı. Önümüzdeki ay sözleşmeler yenilenecek ve emekliler maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma koşuluyla promosyon anlaşması yapacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyon ücretleri arama motorlarında sorgulanıyor. Bazı bankaların kampanya detayları incelendiğinde yapılacak ödemeler 2500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte, bankaların promosyon teklifleri
Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi kapıda! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ödemeleri için gözler bankaların kampanyalarına çevrildi. 3 yıl boyunca maaşlarını bir bankadan alma sözü veren emeklilere, tercih ettiği banka tarafından promosyon ödemesi yapılacak. Böylelikle emekliler 2020 yılında ek ödeme alabilecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte yanıtı…
MART AYINDA DOLUYOR Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.
ACELE ETMEYİN A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.
QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor.
Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.