Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli aile yardımı ne kadar?

Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.