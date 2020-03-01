Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli aile yardımı ne kadar?
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Milyonlarca kişinin çalışırken aldıkları aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündeme geldi. Vatandaşın yüzünü güldürecek uygulama hayata geçerse, 2 çocuğu olan emekli ayda 405 lira ek gelire kavuşacak. Emekliye 2020'de aile yardımı var mı? Emekli aile yardımı ne kadar? İşte haberin ayrıntıları...
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Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.
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TÜED NE DİYOR?
TÜED Başkanı Kazım Ergün, kamu çalışanları ile toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin farklı miktarlarda aile yardımı aldığını belirterek, "Çalışırken ödenen bu para, emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini istiyoruz" dedi.
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MEMURUN GÖZÜ KPDK'DA
Konfederasyonlar da aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Konunun Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda da ele alınıp karara bağlanması bekleniyor.
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Memurlara halen çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.