Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için iki farklı tahmin bulunuyor. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki, bu oranlar emeklinin Ocak zammına nasıl yansıyacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak?
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Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek.
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Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.
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ENFLASYON ARTIŞI
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor.
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Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti.
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Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.
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Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı.
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Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğine işaret ediyor.